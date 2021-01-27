لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان

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تفاصيل الإعلان
لبس تنكري للاطفال متعدد الالوان 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من المرح والبهجة متوفره لدينا بأسعار مناسبه السلام كيدز للملابس التنكرية والمهنية تليفون : 01102226488 المعرض : 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226488

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العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081718
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23/1/2021
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23/1/2021
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العنوان:

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23/1/2021
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شركة يونيفورم مصانع – افرول

(للبيع)

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20/1/2021
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