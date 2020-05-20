لبس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صور لبس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي الرسمى للحفلات (ارواب _اوشحة _قبعات التخرج ) بمصر لأى دولة باسعار مناسبة وخامات عالية الجودة مع امكانية التنفيذ حسب طلب العميل بمواصفات خاصة للأرواب والقبعة والوشاح . 01003358542–01200561116
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2020
رقم الإعلان: 2059756
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20/5/2020
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20/5/2020
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20/5/2020
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18/5/2020
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18/5/2020
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18/5/2020
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18/5/2020
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شركة توريد مفروشات ووبريات للفنادق

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18/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - زي رياض الاطفال - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - زي رياض الاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - زي رياض الاطفال 01200561116 ازياء مدارس للاطفال شركة تصنيع يونيفورم حضانات زي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/5/2020
صورة الاعلان: شركات توريدات فنادق فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات توريدات فنادق فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريدات فنادق فى مصر _( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499) متخصصون فى توريد جميع مستلزمات.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

18/5/2020
صورة الاعلان: caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation _( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب التخرج,روب التخرج,روب المحامى,ارواب ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

15/5/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن _شركة السلام لليونيفورم افضل شركة يونيفورم للأمن والحراسة.الزى الموحد للامن.يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

15/5/2020
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