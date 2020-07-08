كمامات يمكن غسلها 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف والفم من انتقال العدوى بالعطس أو السعال. . الكمامة يمكن غسلها وإعادة استخدامها عدة مرات خامة قطنية مرنة تناسب جميع الأعمار وأشكال الوجه المختلفة متعدده الالوان و يستخدمها الرجال والنساء والاطفال ومتوفر كمامة فيس شيلد شركة السلام للملابس الطبية تليفون / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين