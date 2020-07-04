(للبيع)
|كمامات للبيع - كمامات الوجه 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف والفم من انتقال العدوى بالعطس أو السعال. . الكمامة يمكن غسلها وإعادة استخدامها عدة مرات خامة قطنية مرنة تناسب جميع الأعمار وأشكال الوجه المختلفة متعدده الالوان و يستخدمها الرجال والنساء والاطفال ومتوفر كمامة فيس شيلد شركة السلام للملابس الطبية تليفون / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01102226499
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062202
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل