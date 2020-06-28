كمامات طبيه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
كمامات طبيه 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع جمله شركة السلام للملابس الطبية تليفون / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2062016
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مسدس قياس الحراره - في الجيزة مصر

مسدس قياس الحراره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء ارخص جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: كبائن تعقيم - في الجيزة مصر

كبائن تعقيم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كبائن تعقيم كبائن تعقيم ذاتى بجوده عاليه كباين تعقيم وحدات تعقيم ذاتى تتناسب مع جميع الاماكن ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: مسدس قياس الحراره - في الجيزة مصر

مسدس قياس الحراره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قياس درجة الحرارة جهاز لقياس درجة الحرارة بالاشعه تحت الحمراء ارخص جهاز قياس حرارة قياس درجة الحرار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager