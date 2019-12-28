كل ما تبحث عنه من شغالات,مربيا ت,راعيات مسنين متوفر لدينا

(طلب عمل)
|نوفر عاملات النظافة.المربيات.راعيات المسنين لجميع المحافظات01017902000 El watania 4 maids بالضمانات والعقود الفانونيه نوفر جميع العماله المنزليه من جميع الجنسيات عاملات النظافه رعاية اطفال رعاية مسنين طباخات شرقى وغربى اقامه وبدون اقامه شهرى ويومى كما نوفر الساعى وعامل البوفيه والشيف والبواب والجناينى ونوفر خدمات التمريض المنزلى للحالات السهله والحرجه 01223333060 (واتساب) / 01017902000 / 01126700074
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047054
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(طلب عمل)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه