(للبيع)
|كرسى مساج كرسى مساج كهربائي لجميع اجزاء الجسم كله للاسترخاء من أثر التعب والارهاق اليومى ولألم العمود الفقري والرقبة والمقعدةوالأكتاف والجانبين والذراعين والساقين والقدمين للطلب يرجى الاتصال على الارقام التاليه أو واتساب 01155199174 01069877349
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يوسف
|التليفون:
|01155199174
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057932
11 جنيه