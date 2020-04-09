كرسى مساج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كرسى مساج - في القاهرة مصر

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كرسى مساج كرسى مساج كهربائي لجميع اجزاء الجسم كله للاسترخاء من أثر التعب والارهاق اليومى ولألم العمود الفقري والرقبة والمقعدةوالأكتاف والجانبين والذراعين والساقين والقدمين للطلب يرجى الاتصال على الارقام التاليه أو واتساب 01155199174 01069877349
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يوسف
التليفون: 01155199174

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العنوان: - مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057932
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صورة الاعلان: كرسى مساج - في القاهرة مصر

كرسى مساج

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كراسى مساج لجميع أجزاء الجسم لكبار السن والاباء والامهات والشباب لمن يعانى من الم الجلوس لفترة طوي.
العنوان:

القاهرة - مصر

11 جنيه

9/4/2020
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