(للبيع)
|كراسى مساج لجميع أجزاء الجسم لكبار السن والاباء والامهات والشباب لمن يعانى من الم الجلوس لفترة طويلة ولالم الرقبة والظهر والمقعدة والاكتاف والذراعين والساقين والقدمين تخلص من كل هذة الألم من خلال جلسة على كرسى المساج من منزلك او اثناء العمل من مكتبك ولمن اراد يعمل مشروع مربح من خلال جلسات للبيوتى سنتر النساء والرجال للجيمات وللعلاج الطبيعى والشركات للنوادى استمتع بأجمل جلسات الراحة والاسترخاء من خلال احدث تقنيات كراسى المساج اكثر من موديل واكثر من سعر ليتناسب مع الجميع اختار مايناسبك للطلب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يوسف
|التليفون:
|01155199174
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|العنوان:
|كرسى مساج- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057586
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