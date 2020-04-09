كرسى مساج

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كرسى مساج - في القاهرة مصر

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كراسى مساج لجميع أجزاء الجسم لكبار السن والاباء والامهات والشباب لمن يعانى من الم الجلوس لفترة طويلة ولالم الرقبة والظهر والمقعدة والاكتاف والذراعين والساقين والقدمين تخلص من كل هذة الألم من خلال جلسة على كرسى المساج من منزلك او اثناء العمل من مكتبك ولمن اراد يعمل مشروع مربح من خلال جلسات للبيوتى سنتر النساء والرجال للجيمات وللعلاج الطبيعى والشركات للنوادى استمتع بأجمل جلسات الراحة والاسترخاء من خلال احدث تقنيات كراسى المساج اكثر من موديل واكثر من سعر ليتناسب مع الجميع اختار مايناسبك للطلب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يوسف
التليفون: 01155199174

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العنوان: كرسى مساج- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/4/2020
رقم الإعلان: 2057586
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السعر
تاريخ الإعلان
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اسكن واستثمر فالمستقبل بأفضل مشروع سكني ببيت الوطن الحي الرابع

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9/4/2020
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9/4/2020
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9/4/2020
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(للبيع)

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9/4/2020
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9/4/2020
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صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

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العنوان:

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القسم: 

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8/4/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج – ارواب تخرج

عبايات تخرج – ارواب تخرج

(للبيع)

عبايات تخرج – ارواب تخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جاه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه

مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه

(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم

تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

تيشيرت بولو (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والمل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات

شركات تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم حضانات نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع باجمل view ع الاكوا بارك فى السخنة

شاليه للبيع باجمل view ع الاكوا بارك فى السخنة

(للتقسيط)

باجمل view ع الاكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

8/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدماتك اللى ما بتخلصش فى السخنة

شاليه للبيع وسط خدماتك اللى ما بتخلصش فى السخنة

(للبيع)

وسط خدماتك اللى مبتخلصش هتمتلك شاليه 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

8/4/2020
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