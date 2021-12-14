كاميرا مينى صغيرة تسجل ع كارت ميم

(للبيع)
|كاميرا SQ11 صغيرة مينى بكارت ميمورى وحامل ومشبك وومكن تتحط من غير مشبك وتلقك صور وفيديو وفيها حساس حركة جميلة جدا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد فوزى
|التليفون:
|01275852626
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|العنوان:
|حلمية الزيتون- الحلمية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115085
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