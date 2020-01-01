كاميرات تحت السيارات

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صوره دقيقة وواضحة عن الهيكل السفلى للسيارة والتى يتم تسجلها على جهاز الكمبيوتر وذلك عند مرور السياره على هذه الكاميرا مما يسهل على رجال الامن اكتشاف الاشياء المشتبه فيها مثل المتفجرات/الاسلحة/المخدرات سهلة الفك والتركيب كما يوجد لدينا جهاز كامل لتفتيش اسفل المركبات ويوجد ايضا مرايا عاكسة لرؤية اسفل السيارة فروعنا بالمملكة الرياض/جده/الخبر/القصيم/خميس مشيط واتس رقم /0501777079