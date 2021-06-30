كاربت شتوي

(للبيع)
|كاربت شتوي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدةو مختلفة من السجاد احدث الموديلات فيعالم السجاد سجاد تركي خاماتعالية الجوده ( كلاسيك ومودرن ) امكانيهالتوصيل لحد البيت رقم الواتسواوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملةوالمعارض : 01225353900 01068870639 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع منالمشروع( رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (شارع الفحامينمن شارع الغورية)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سجاد تركي مودرن02237617477-01005745197
|التليفون:
|01005745197
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|العنوان:
|- امبابه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|30/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098442
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