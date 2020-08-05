كاب شيفات - مرايل جلد

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
كاب شيفات - مرايل جلد 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2020
رقم الإعلان: 2064302
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرت بولو نصف كم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - مصنع قميص ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ تبحث عن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: مصانع الملابس الطبية فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع الملابس الطبية فى مصر 01200561116 ملابس طبية بالجملة ملابس طبية للمستشفيات بالعمليات موديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/8/2020
صورة الاعلان: كمامات للبيع في مصر - في الجيزة مصر

كمامات للبيع في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات للبيع في مصر 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف و.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

3/8/2020
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 صور يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال مصانع يونيفورم حضانه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم - في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: ملابس موحده - قبعات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس موحده - قبعات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده - قبعات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 شركة توريد ملابس فندق مصنع توريد يونيفورم فنادق Hotel Unifor.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: ثياب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ثياب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ثياب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لاروا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة 01003358542 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي لبس مدارس School Uniforms مص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
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