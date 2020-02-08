قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
قميص عمال (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخامات والموديلات مع كتابه الشعار التصنيع كميات بسعر المصنع . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2051972
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: caps graduation - في الجيزة مصر

caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2020
صورة الاعلان: ملابس روضه مميزه _شركة السلام لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس روضه مميزه _شركة السلام لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس روضه مميزه _شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

6/2/2020
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صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: تيشرتات بولو - يونيفورم امن - في الجيزة مصر

تيشرتات بولو - يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشرتات بولو - يونيفورم امن 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي ما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: بشرى لاصحاب المحلات وتجار الملابس الجملة - في الجيزة مصر

بشرى لاصحاب المحلات وتجار الملابس الجملة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أقدم لكم ارقى ملابس بواقى التصدير تشكيلة كبيرة لملابس بواقى التصدير ملابس حريمى بيت وملابس اطفال بيت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: لدينا أكبر تشكيلة للملابس فى مكتب الروضه - في الجيزة مصر

لدينا أكبر تشكيلة للملابس فى مكتب الروضه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أكبر تشكيلة ملابس أطفالي بالاضافه الى تجديد الاصناف يوميا , للأستفسارعلي رقم 01552048828 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: بنطلون قماش – يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بنطلون قماش – يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنطلون قماش – يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: ملابس رجالى - في الجيزة مصر

ملابس رجالى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس رجالى 01022216888 – 01119959296 متجر بيع يونيفورم قبعات بنطلون رجالى جبردين كلاسيك شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم بأقل سعر جمله (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 - في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 يونيفورم هاوسكيبنج يونيفورمhousekeeping تليفون .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
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