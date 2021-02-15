قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج

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تفاصيل الإعلان
قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار جمله وعقود سنوية شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01022216888

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العنوان: الجيزة- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083909
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13/2/2021
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13/2/2021
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13/2/2021
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العنوان:

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اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - ملابس حارس الامن 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/2/2021
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