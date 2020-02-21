(للبيع)
|قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري وبالجوار من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 100م لحي العماير و200م لحي الفيلات اراضي مميزة تصلح لجميع الاغراض (بيت -فيلات-عماره-مخزن-مصنع) الاراضي مسجله وبها جميع المرافق (مياه-كهرباء-صرف صحي-انترنت-تليفون) وبالجوار من جميع الخدمات (مدارس -مستشفيات-مولات-محلات للتسوق -صيدليات- مواصلات عامه) كما لدينا امكانية التقسيط بدون اي فوايد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053648
2,000 جنيه
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