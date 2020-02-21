قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري وبالجوار من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 100م لحي العماير و200م لحي الفيلات اراضي مميزة تصلح لجميع الاغراض (بيت -فيلات-عماره-مخزن-مصنع) الاراضي مسجله وبها جميع المرافق (مياه-كهرباء-صرف صحي-انترنت-تليفون) وبالجوار من جميع الخدمات (مدارس -مستشفيات-مولات-محلات للتسوق -صيدليات- مواصلات عامه) كما لدينا امكانية التقسيط بدون اي فوايد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/2/2020
رقم الإعلان: 2053648
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تاريخ الإعلان
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اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
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2,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م - في الإسكندرية مصر

معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
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21/2/2020
صورة الاعلان: اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

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الإسكندرية - مصر
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20/2/2020
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(للبيع)

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الإسكندرية - مصر
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20/2/2020
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20/2/2020
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(للبيع)

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تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع ا.
العنوان:

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3,500 جنيه

20/2/2020
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صورة الاعلان: قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا

(للبيع)

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قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والاستثماريه بمساحات مميزة ج.
العنوان:

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20/2/2020
صورة الاعلان: امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض ب - في الإسكندرية مصر

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امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض بجميع المواصفات الي بتحلم .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
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ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب من كارفور والداون وجميع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي بأسعار تنافسيه ومساحات متنوعه وبموقع مميز بالاسكندريه وبالجوار من - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي بأسعار تنافسيه ومساحات متنوعه وبموقع مميز بالاسكندريه وبالجوار من

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطع اراضي بأسعار تنافسيه ومساحات متنوعه وبموقع مميز بالاسكندريه وبالجوار من كارفور والداون تاون بمحر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اشتري ارضك بالاسكندريه من المالك مباشر ولا داع للوسطاء والعمولات بموقع حيوي - في الإسكندرية مصر

اشتري ارضك بالاسكندريه من المالك مباشر ولا داع للوسطاء والعمولات بموقع حيوي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اشتري ارضك بالاسكندريه من المالك مباشر ولا داع للوسطاء والعمولات بموقع حيوي ومميز جدا بقلب الاسكندري.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ابني فيلتك علي بعد دقايق قليلة جدا من البحر وبالقرب من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 200م الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغ - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغ

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه وا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لعشاق التميز والخصوصية بفيو رائع بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون بمحرم بك الاسكندريه تبعد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهي - في الإسكندرية مصر

تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهية كن علي مقربة من كل ما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
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