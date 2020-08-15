قطعة ارض 440 متر ناصية المركز الطبى العالمى ايسر طريق القاهرة الاسماعلية

(للبيع)
|440 متر مربع او قطعتين 220 متر مربع ناصية مركز السلام ايسر طريق مصر الاسماعلية الصحراوى ك 49 حد بحرى جار حد شرقى جار حد غربى شارع 15 متر حد قبلى شارع 10 متر تابع لمدينة العبور /جهاز التعمير تسجيل القادسية 21/8/2016
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ayman Fawzy
|التليفون:
|01098110779
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|العنوان:
|Madinat Makdi- Makadi Bay, Hurghada
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065093
650,000 جنيه
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