قطعة ارض 440 متر ناصية المركز الطبى العالمى ايسر طريق القاهرة الاسماعلية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
440 متر مربع او قطعتين 220 متر مربع ناصية مركز السلام ايسر طريق مصر الاسماعلية الصحراوى ك 49 حد بحرى جار حد شرقى جار حد غربى شارع 15 متر حد قبلى شارع 10 متر تابع لمدينة العبور /جهاز التعمير تسجيل القادسية 21/8/2016
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ayman Fawzy
التليفون: 01098110779

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العنوان: Madinat Makdi- Makadi Bay, Hurghada
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/8/2020
رقم الإعلان: 2065093
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دوبلكس 275 م امامي بالمنطقه الثالثة عمارات

دوبلكس 275 م امامي بالمنطقه الثالثة عمارات

(للبيع)

فرصة مميزة جدا دوبلكس 275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري المجموعات الطبيه بالسعوديه بفروعها بمدينه الرياض ومكه

عاجل مطلوب لكبري المجموعات الطبيه بالسعوديه بفروعها بمدينه الرياض ومكه

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لكبري المجموعات الطبيه بالسعوديه بفروعها بمدينه الرياض ومكه والدمام والخبر 1- استشارين و.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم

housekeeping يونيفورم

(للبيع)

housekeeping يونيفورم فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم

ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم

(للبيع)

ملابس شيفات - متجر يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: غطاء رأس للشيفات

غطاء رأس للشيفات

(للبيع)

غطاء رأس للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: كمامات طبيه

كمامات طبيه

(للبيع)

كمامات طبيه 01102226499 ارخص سعر كمامه في مصر مع افضل خااامات كمامه بدعامه للبيع جمله شركة السل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
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صورة الاعلان: مصنع للبيع النشاط بلاستك برج العرب

مصنع للبيع النشاط بلاستك برج العرب

(للبيع)

مصنع للبيع النشاط بلاستك برج العرب المنطقه الرابعه ٢٠٠٠ متر كهرباء مياه رخصه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: (اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 300 م للايجار يصلح لجميع الاغراض الصناعي

(اخناتون عقارات الهرم) مصنع جمالون 300 م للايجار يصلح لجميع الاغراض الصناعي

(للإيجار)

مصنع 300 م للايجار دائري المنيب نزله المنصوريه هرم كامل المرافق كهرباء 3 فاز داخل كمبوند صناعي .م.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

اقوي عروض ا لتشطيب ⭐️ خصم علي جميع الباقات تصميم ومعاينه مجانا في حاله التنفيذ أفضل عر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

💪👌مع فابو احصل على خيارك المثالى تقدم فابو للمعدات الثقيلة تقدم لجميع عملائها معدات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: عاملات نظافة و راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات

عاملات نظافة و راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

عاملات نظافة و راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

15/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم )

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم مستشفى - مصنع ملابس ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

شركات مفروشات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات

يونيفورم حضانات

(للبيع)

صور يونيفورم حضانات 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات ملابس الروضه للبنات زي رياض الاطفال ازي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/8/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها في الرياض والمنطقه الشرقيه والاحساء

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها في الرياض والمنطقه الشرقيه والاحساء

(مطلوب)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها في الرياض والمنطقه الشرقيه والاحساء اطباء وطبيبات عام اسنان (خب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/8/2020
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