قطعة أرض للبيع فلل الماس تصريح ارضى +أول بمساحة 4501 قدم مربع بمدينة تلا

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اراضي الفلل: - تملك أرضك اليوم ب 681 ألف درهم إماراتي بنظام تقسيط مريح وبدون عمولات و رسوم خدمات مجانية مدى الحياة مجموعة اراضي محدوده للبيع على شارع الإمارات العابر مباشرة و باقل الاسعار وبدون عمولات, سارع قبل النفاذ!! _ اراضي بنايات سكنية استثمارية: - فرصة استثمارية ممتازة, تملك أرض بناية سكنية مكتملة البنية التحتية في موقع استراتيجي و بدون رسوم إداريه مدى الحياة فقط ب 1.2 مليون درهم إماراتي للبيع أرض بناية سكنيه استثماريه تملك حر و _
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Aljadwal
التليفون: 0589073957

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العنوان: قطعة أرض للبيع فلل الماس تصريح ارضى +أول بمساحة 4501 قدم مربع بمدينة تلال C الشارقة السعر يبدأمن 681000 درهم من المالك مباشرة لا يويجد رسوم على الخدمات, وبدون عموله- Tilal City
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 681,000 درهم
تاريخ الإعلان: 7/1/2021
رقم الإعلان: 2079066
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صورة الاعلان: ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه - في الشارقة الإمارات

ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

ارض للبيع تصريح مدرسة في البراشي -الشارقه في موقع مميز قريبه من شارع الإمارات ، تصلح لعمل مشروع تجار.
القسم: 

20,000,000 درهم

25/10/2020
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