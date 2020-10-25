قطعة أرض للبيع فلل الماس تصريح ارضى +أول بمساحة 4501 قدم مربع بمدينة تلا

(للبيع)
|اراضي الفلل: - تملك أرضك اليوم ب 681 ألف درهم إماراتي بنظام تقسيط مريح وبدون عمولات و رسوم خدمات مجانية مدى الحياة مجموعة اراضي محدوده للبيع على شارع الإمارات العابر مباشرة و باقل الاسعار وبدون عمولات, سارع قبل النفاذ!! _ اراضي بنايات سكنية استثمارية: - فرصة استثمارية ممتازة, تملك أرض بناية سكنية مكتملة البنية التحتية في موقع استراتيجي و بدون رسوم إداريه مدى الحياة فقط ب 1.2 مليون درهم إماراتي للبيع أرض بناية سكنيه استثماريه تملك حر و _
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|قطعة أرض للبيع فلل الماس تصريح ارضى +أول بمساحة 4501 قدم مربع بمدينة تلال C الشارقة السعر يبدأمن 681000 درهم من المالك مباشرة لا يويجد رسوم على الخدمات, وبدون عموله- Tilal City
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|681,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|7/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079066
20,000,000 درهم