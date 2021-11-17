قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ

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تفاصيل الإعلان
قبعة الطباخ - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض /12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111729
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تاريخ الإعلان
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مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار )

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مصنع بنطلون - مصانع يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ .
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17/11/2021
صورة الاعلان: سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر - في الجيزة مصر

سكرابات طبية - مصانع الملابس الطبية فى مصر

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17/11/2021
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موديلات ارواب تخرج - قبعة التخرج 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة .
العنوان:

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17/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق – تصنيع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

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العنوان:

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17/11/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

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16/11/2021
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العنوان:

الجيزة - مصر

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16/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركات امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

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16/11/2021
صورة الاعلان: ملابس حضانات - زى اطفال الروضه - في الجيزة مصر

ملابس حضانات - زى اطفال الروضه

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ملابس حضانات - زى اطفال الروضه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات .
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16/11/2021
صورة الاعلان: لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم شركة Tn

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لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى .
العنوان:

الجيزة - مصر

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16/11/2021
صورة الاعلان: ارواب التخرج - جميع موديلات ارواب التخرج - في الجيزة مصر

ارواب التخرج - جميع موديلات ارواب التخرج

(للبيع)

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ارواب التخرج - جميع موديلات ارواب التخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس و.
العنوان:

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16/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - زى موحد فى مصر لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم - افضل يونيفورم بمصر01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn للي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن - لبس حارس الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم - يونيفورم عمال نظافه 01223182572 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات - في الجيزة مصر

لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مدارس - يونيفورم مدارس بنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
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