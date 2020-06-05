(للإيجار)
|شقة قانون جديد بالمعمورة في موقع متميز بـ900 جنية في الشهر 01012412542 تقع الشقة بالمعمورة البلد في بمساكن شركة المعمورة ، الشقة تتكون من غرفتين وصالة كبيرة وحمام ومطبخ الشقة تقع في الدور الثاني و تطل علي شارع ابي قير المندرة الرئيسي وقريبة من سنترال المعمورة، الشقة كاملة المرافق من غاز طبيعي و مياه وكهرباء ، وقريبة من جميع المرافق اسواق و مواصلات ومدارس الإيجار من المالك مباشرتاً بدون وسيط. السعر المطلوب 900 جنية في الشهر و تأمين 500 جنية يسترد نهاية المدة. سوف نحرر عقد ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شقق قانون جديد
|التليفون:
|01012412542
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|العنوان:
|مساكن شركة المعمورة ، المعمورة البلد ، بجوار السنترال- المعمورة ، المنتزة ، الأسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060565
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