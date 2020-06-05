شقة قانون جديد بالمعمورة في موقع متميز بـ900 جنية في الشهر 01012412542 تقع الشقة بالمعمورة البلد في بمساكن شركة المعمورة ، الشقة تتكون من غرفتين وصالة كبيرة وحمام ومطبخ الشقة تقع في الدور الثاني و تطل علي شارع ابي قير المندرة الرئيسي وقريبة من سنترال المعمورة، الشقة كاملة المرافق من غاز طبيعي و مياه وكهرباء ، وقريبة من جميع المرافق اسواق و مواصلات ومدارس الإيجار من المالك مباشرتاً بدون وسيط. السعر المطلوب 900 جنية في الشهر و تأمين 500 جنية يسترد نهاية المدة. سوف نحرر عقد ا