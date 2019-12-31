(للبيع)
|للبيع! "شركة فاين هوم العالمية للعقارات" تقدم لكم عرض حصري! فيلا 6 غرف ماستر تتميز بفخامة التشطيب و الديكورات، ابوظبي الفيلا مكونة من : - 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مخزن - 7 حمامات /RN: VI114896/ للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بشركة فاين هوم العالمية / هاتف: 02 659 2300 أو زوروا موقعنا الالكتروني:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FineHome
|التليفون:
|0507133148
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|العنوان:
|- مدينة خليفة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047243
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
9,000,000 درهم
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