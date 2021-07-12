فرص شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان الساعه عند عمارات اول مايو مكونه من (2 نوم – ريسبشن - وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر9000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255