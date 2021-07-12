فرص شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)
|فرصه لن تعوض متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند ميدان الساعه عند عمارات اول مايو مكونه من (2 نوم – ريسبشن - وحمام – ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه وبسعر مميز لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 500 والشهر9000الحق احجز العرض واتصل بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099753
650 جنيه
1,250 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
750 جنيه
500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
680,000 جنيه
850,000 جنيه
500 جنيه
1,000 جنيه
550 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
11,000 جنيه
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
12,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
1,000 جنيه
750 جنيه