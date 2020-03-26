فرست فرنتشر موردون ومصنعون لارقى موديلات الاثاث المكتبي

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تفاصيل الإعلان
معارضنا 98ش محي الدين أبوالعز 0233372823– المهندسين96 &ش النيل – الدقي0237488014 اثاث مكتبي - ستائر مكتبية متنوعة 01003755888 - أثاث شركات مكاتب مستوردة كراسي مكتب، ستائر مكتب، فرش وتجهيز مكاتب معارض اثاث مكتبي… اثاث مكتبي مستورد وصناعة محلية، ستائر مكتب، أي كميات، تسليم فوري لعنوانك، اختر من معارضنا بالمهندسين والدقي موديلات جديدة & اسعار متميزة بمعارضنا . شركة فرست فرنتشر لإستيراد و تصنيع الأثاث المكتبي المتكامل، والستائر المكتبية01003755888، الإدارة: 98شارع محى الدين أبوالعز – أمام بوابة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فرست فرنتشر
التليفون: 01003755888--0233372823

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 98 ش محى الدين ابة العز- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 110 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059462
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