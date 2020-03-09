فرست فرنتشر لاحدث وارقي موديلات الاثاث المكتبي

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تفاصيل الإعلان
فرست فرنتشر لارقي واحدث موديلات الاثاث المكتبي 01003755888 اثاث شركات اثاث مكاتب ستائر مكتبيه تجهيزات كامله لفرش الشركات والمكاتب والفنادق والهيئات والمؤسسات كل ما هو حديث وراقي من فرست فرنتشر بمعارضنا في 98ش محيي الدين ابو العز امام بوابه 3 نادي الصيد 33372823 96ش النيل ميدان الجلاء الدقي 37488014 / 01005063948 / 01005063803 وتقدم الشركه مميزات عديده لعملائنا الشحن مجانا داخل القاهره والجيزه –التركيبات مجانا – وضمان عام علي جميع المنتجات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ashraf
التليفون: 01003755888

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 96ش/النيل ميدان الجلاء -الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055686
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