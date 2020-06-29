فاكت كلين لابادة ومكافحة الحشرات

يوجد تطهير وتعقيم العقارات والمنشأت والشركات والفنادق . يوجد رشاشات باحجام متنوعة بدأ من سعه 2 لتر فاكثر الرش والتطهير ضد الحشرات الزاحفة(الصراصير– النمل– البراغيث – البق- العته الرش والتطهير ضد الحشرات الطائرة (الذباب – الناموس-الهاموش مقاومة سوس الخشب والباركيه و حشرة الفراش المقاومة ضد القوارض(الفئران – العرس غسيل وتنظيف(السجاد –الموكيت –الأنتريهات) باستخدام أحدث المعدات قشط وتلميع ومعالجة وتركيب الباركية القيام بالعمل بجميع الدهانات والديكورات بالضمان بجميع المحافظات خدمة 24 ساعة 012203890