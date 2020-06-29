فاكت كلين لابادة ومكافحة الحشرات

(فرص)

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تفاصيل الإعلان
يوجد تطهير وتعقيم العقارات والمنشأت والشركات والفنادق . يوجد رشاشات باحجام متنوعة بدأ من سعه 2 لتر فاكثر الرش والتطهير ضد الحشرات الزاحفة(الصراصير– النمل– البراغيث – البق- العته الرش والتطهير ضد الحشرات الطائرة (الذباب – الناموس-الهاموش مقاومة سوس الخشب والباركيه و حشرة الفراش المقاومة ضد القوارض(الفئران – العرس غسيل وتنظيف(السجاد –الموكيت –الأنتريهات) باستخدام أحدث المعدات قشط وتلميع ومعالجة وتركيب الباركية القيام بالعمل بجميع الدهانات والديكورات بالضمان بجميع المحافظات خدمة 24 ساعة 012203890
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاكت كلين
التليفون: 01001573499

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العنوان: العباسية- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2020
رقم الإعلان: 2062209
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