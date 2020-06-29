فاكت كلين لابادة ومكافحة الحشرات

(فرص)
|يوجد تطهير وتعقيم العقارات والمنشأت والشركات والفنادق . يوجد رشاشات باحجام متنوعة بدأ من سعه 2 لتر فاكثر الرش والتطهير ضد الحشرات الزاحفة(الصراصير– النمل– البراغيث – البق- العته الرش والتطهير ضد الحشرات الطائرة (الذباب – الناموس-الهاموش مقاومة سوس الخشب والباركيه و حشرة الفراش المقاومة ضد القوارض(الفئران – العرس غسيل وتنظيف(السجاد –الموكيت –الأنتريهات) باستخدام أحدث المعدات قشط وتلميع ومعالجة وتركيب الباركية القيام بالعمل بجميع الدهانات والديكورات بالضمان بجميع المحافظات خدمة 24 ساعة 012203890
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاكت كلين
|التليفون:
|01001573499
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|العنوان:
|العباسية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062209
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100 جنيه
2,500 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
2,500 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه