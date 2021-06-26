فاكت كلين لابادة الحشرات وسوس الخشب بالضمان

(فرص)
|فاكت كلين لرش حشرات بالضمان لإبادة جميع الحشرات الزاحفة والطائرة ( الناموس ) وسوس الخشب – وحشرة الفراش وغسيل السجاد والموكيت والانتريهات القيام بالعمل بجميع الدهانات والديكورات بالضمان بجميع المحافظات خدمة 24 ساعة 01220389008 - 01111210714-01001573499 ( فاكت كلين )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مسعد مرسي
|التليفون:
|01001573499
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|العنوان:
|- العباسية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098595
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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