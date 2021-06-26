فاكت كلين لابادة الحشرات وسوس الخشب بالضمان

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تفاصيل الإعلان
فاكت كلين لرش حشرات بالضمان لإبادة جميع الحشرات الزاحفة والطائرة ( الناموس ) وسوس الخشب – وحشرة الفراش وغسيل السجاد والموكيت والانتريهات القيام بالعمل بجميع الدهانات والديكورات بالضمان بجميع المحافظات خدمة 24 ساعة 01220389008 - 01111210714-01001573499 ( فاكت كلين )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مسعد مرسي
التليفون: 01001573499

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العنوان: - العباسية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/7/2021
رقم الإعلان: 2098595
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27/4/2021
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نوفر راعيات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر راعيات المسنين والمربيات والشغالات لجميع المحافظات01148444926 المصريات والاجانب مثل مربيات الاط.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

24/4/2021
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"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر

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- في القاهرة مصر

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21/4/2021
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شغالات خدم ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

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- في القاهرة مصر

شغالات خدم ومربيات وجليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01145701114 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

20/4/2021
صورة الاعلان: Cleaning Chemical Solution For sale - في القاهرة مصر

Cleaning Chemical Solution For sale

(للبيع)

- في القاهرة مصر

We are manufacturers and suppliers of a wide range of cleaning chemical solution worldwide. We have .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 دولار

19/4/2021
صورة الاعلان: نوفر أفضل شغالات.جليسا ت المسنين.مربي ات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر أفضل شغالات.جليسا ت المسنين.مربي ات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر أفضل شغالات.جليسات المسنين.مربيات لجميع المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

11/4/2021
صورة الاعلان: هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه - في القاهرة مصر

هوم كير سيرفس للخدمات المنزليه

(فرص)

- في القاهرة مصر

نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/4/2021
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