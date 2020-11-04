غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه/01068598882/بتدور على شركه كبيره فى مجال خدمة غسيل خزانات المياه (شركات – فنادق – مستشفيات – منازل – مصانع – فلل – مطاعم – كافيهات ) شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عالية . إتصل الان لحجز معاينه : 01068598882 – 01207155552 055-4367588 او زياره موقعنا من خلال :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بروفيشنال سيرفيس
التليفون: 01207155552-01068598882

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاردنية -مجمع عبد المقصود السكني -عمارة 21-الدور الاول علوي- العاشر من رمضان الاردنية
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077766
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ابادة الحشرات l مكافحه حشرات - في الشرقية مصر

ابادة الحشرات l مكافحه حشرات

(للبيع)

- في الشرقية مصر

بروفيشنال سيرفس لمكافحه الحشرات 🌱 عـيش حـياتك بـصحه وأمـان 🌊 بتعانى من الحشرات فى بي.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

4/11/2020
صورة الاعلان: ابادة الحشرات l مكافحه حشرات - في الشرقية مصر

ابادة الحشرات l مكافحه حشرات

(فرص)

- في الشرقية مصر

أفضل شركة مكافحة حشرات في القاهرة الجديدة التجمع الرحاب مدينتي الشروق العبور أفضل شركة مكافحة في أكت.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ابادة الحشرات l مكافحه حشرات - في الشرقية مصر

ابادة الحشرات l مكافحه حشرات

(للبيع)

- في الشرقية مصر

بروفيشنال سيرفس لمكافحه الحشرات 🌱 عـيش حـياتك بـصحه وأمـان 🌊 بتعانى من الحشرات فى بي.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

2/11/2020
صورة الاعلان: تنظيف خزانات l تطهير خزانات - في الشرقية مصر

تنظيف خزانات l تطهير خزانات

(للبيع)

- في الشرقية مصر

بتدور على شركه كبيره فى مجال خدمه تنظيف وتطهير خزانات المياه ◄ (شركات - فنادق - مستشفيات - منا.
العنوان:

الشرقية - مصر

اتصل

2/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager