(للبيع)
|غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه-غسيل خزانات المياه/01068598882/بتدور على شركه كبيره فى مجال خدمة غسيل خزانات المياه (شركات – فنادق – مستشفيات – منازل – مصانع – فلل – مطاعم – كافيهات ) شركه بروفيشنال سيرفس بتقدملك خدمه تنظيف وتطهير الخزانات بجوده عالية . إتصل الان لحجز معاينه : 01068598882 – 01207155552 055-4367588 او زياره موقعنا من خلال :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بروفيشنال سيرفيس
|التليفون:
|01207155552-01068598882
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|العنوان:
|الاردنية -مجمع عبد المقصود السكني -عمارة 21-الدور الاول علوي- العاشر من رمضان الاردنية
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077766
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