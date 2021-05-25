غرفة ماستر للايجار

(للإيجار)

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الكويت (حولي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب مهندس او طبيب غير مدخن لسكن غرفة ماستر للايجار بشقة بحولي بجوار بنك برقان متفرع من شارع تونس الإيجار 110 دينار للإتصال عبدالهادي 51656791
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالهادي محمد محمد شحاته
التليفون: 51656791

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حولي قطعة 4 شارع 122 بناية رقم 1402 دور 5 شقة 21- حولي قطعه 4
حولي -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 110 دينار
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095853
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: نقل عفش تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث

نقل عفش تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث

(للبيع)

نقل عفش 65007374 تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث Gulfstars Transfer Furni.
العنوان:

حولي - الكويت

15 دينار

25/5/2021
صورة الاعلان: نقل عفش فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة

نقل عفش فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة

(فرص)

نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدين.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال تحميل + سائقين رافعة

مطلوب عمال تحميل + سائقين رافعة

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة كبري / عمال تحميل- سائقين رافعة -لديهم الخبره في المجال - للتواصل موبايل: 67778136.

اتصل

19/4/2021
صورة الاعلان: أعمال توريد وتركيب النجيلة الصناعية للملاعـب الرياضيـة

أعمال توريد وتركيب النجيلة الصناعية للملاعـب الرياضيـة

(للبيع)

أعمال توريد وتركيب النجيلة الصناعية للملاعـب الرياضيـة بأنواعهـا أعمال إنارة الملاعب صيانه الملاعب ا.
العنوان:

حولي - الكويت

1 دينار

18/4/2021
صورة الاعلان: النجيل الصناعي بالكويت

النجيل الصناعي بالكويت

(للبيع)

النجيل الصناعي بالكويت | عشب طبيعى وصناعى بالكويت لدينا فريق عمل متخصص من امهر الفنيين يقدمون لك ال.
العنوان:

حولي - الكويت

1 دينار

15/4/2021
صورة الاعلان: IGCSE Math Tutor

IGCSE Math Tutor

(فرصة عمل)

IGCSE Business studies, economics and accounting tutor , EDEXCEL , AL , past papers, NOTES, simple e.
العنوان:

حولي - الكويت

20 دينار

22/3/2021
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صورة الاعلان: 2020 قارب غلا ستريم 250 للبيع

2020 قارب غلا ستريم 250 للبيع

(للبيع)

LOA: 25 قدمًا و 2 بوصة LOA بالمحرك: 30'0 " شعاع: 8'10 " الوزن الجاف: 7500 رطل سعة ال.

55,000 دولار

12/3/2021
صورة الاعلان: نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

نقل عفش فك نقل تركيب غرف النوم والاثاث المنزلي والمكتبي

(فرص)

نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدين.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

9/3/2021
صورة الاعلان: زيت ذرة اوكرانى صحى غير مهدرج للبيع

زيت ذرة اوكرانى صحى غير مهدرج للبيع

(للبيع)

السلام عليكم نقدم لكم زيت ذرة اوكرانى درجة اولى صحى غير مهدرج لسلامة القلب يصلح لجميع أنواع الطبخ.
القسم: 

1 ريال

4/3/2021
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