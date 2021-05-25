(للإيجار)
|مطلوب مهندس او طبيب غير مدخن لسكن غرفة ماستر للايجار بشقة بحولي بجوار بنك برقان متفرع من شارع تونس الإيجار 110 دينار للإتصال عبدالهادي 51656791
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالهادي محمد محمد شحاته
|التليفون:
|51656791
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|العنوان:
|حولي قطعة 4 شارع 122 بناية رقم 1402 دور 5 شقة 21- حولي قطعه 4
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110 دينار
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095853
15 دينار
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1 دينار
1 دينار
20 دينار
55,000 دولار
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1 ريال