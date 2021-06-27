عمارة كاملة للبيع بالتقسيط

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بالخريطة والصور عمارة كاملة للبيع بالتقسيط عمارة كاملة للبيع بحدائق أكتوبر المنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات مساحة الأرض 414م كامل البناء بدروم وارضي وأول وثاني وثالث ورورف كل دور شقتين تشطيب خارجي سوبر لوكس تشطيب داخلي 3/4 تشطيب السعر 4600000 علي سنتين مقدم 50% للاتصال 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: - حدايق اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 460,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101462
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صورة الاعلان: مبنى - في 6 أكتوبر مصر

مبنى

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

مبنى خرساني كامل بدروم وأرضي و٣ متكرر وروف المبنى على ٣ شوارع منهم شارع ٦٠ م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2021
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