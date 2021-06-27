(للبيع)
|بالخريطة والصور عمارة كاملة للبيع بالتقسيط عمارة كاملة للبيع بحدائق أكتوبر المنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات مساحة الأرض 414م كامل البناء بدروم وارضي وأول وثاني وثالث ورورف كل دور شقتين تشطيب خارجي سوبر لوكس تشطيب داخلي 3/4 تشطيب السعر 4600000 علي سنتين مقدم 50% للاتصال 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- حدايق اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|460,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101462
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