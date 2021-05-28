#وظائف_قطر *علامة تجارية عالمية تبحث عن موظفين و موظفات مبيعات تجزئة لصالات العرض بالمسمى التالي : * موظفين مبيعات (إناث و ذكور ) الوصف الوظيفي -دبلوم أو شهادة العمل بنفس التخصص أو ما يعادل . -إتقان اللغة العربية و الإنجليزية -خبرة عمل مثبتة كمندوب مبيعات بالتجزئة على الأقل ثلات سنوات -فهم عملية البيع بالتجزئة -الإلمام بمبادئ سلوك المستهلك -معرفة إجراءات جرد المخزون -مهارات الرياضيات الأساسية -سجل حافل بتحقيق حصص المبيعات -مهارات اتصال ممتازة قادرة على بناء علاقات ثقة