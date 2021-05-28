(فرصة عمل)
|#وظائف_قطر *علامة تجارية عالمية تبحث عن موظفين و موظفات مبيعات تجزئة لصالات العرض بالمسمى التالي : * موظفين مبيعات (إناث و ذكور ) الوصف الوظيفي -دبلوم أو شهادة العمل بنفس التخصص أو ما يعادل . -إتقان اللغة العربية و الإنجليزية -خبرة عمل مثبتة كمندوب مبيعات بالتجزئة على الأقل ثلات سنوات -فهم عملية البيع بالتجزئة -الإلمام بمبادئ سلوك المستهلك -معرفة إجراءات جرد المخزون -مهارات الرياضيات الأساسية -سجل حافل بتحقيق حصص المبيعات -مهارات اتصال ممتازة قادرة على بناء علاقات ثقة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095938
14,000 ريال
14,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 درهم
1 درهم
1 ريال
1 ريال
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