عروض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من عباس العقاد مكونه من( ٣غرف نوم - ٢ريسبشن- ٢حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبأسعار مميزه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 950 والشهر 19000 للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255