عروض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)
|عرووووووض اليوم متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع بموقع ممتازجدا بمدينة نصر من عباس العقاد مكونه من( ٣غرف نوم - ٢ريسبشن- ٢حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات فرش راقي تشطيب هاي لوكس وبأسعار مميزه لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم 950 والشهر 19000 للحجز والاستفسار يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101871
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