عروض اسعار يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

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تفاصيل الإعلان
عروض اسعار يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بمصانعنا بأى كميات ايا كانت . لدينا ميزة الاستماع الى العميل واستيعاب التصميم الذى يحتاجه وتنفيذه فى مدة وجيزة نتميز بتقديم افضل الخامات من القطن المصري وافضل الموديلات . وتقوم الشركة ايضا بعمل المطبوعات والتطريز وتحرص الشركة على تلبية جميع الطلبات والاغراض المكملة لليونيفورم حتى نقدم الخدمة كاملة ونتشرف بانضمامكم لاسرة عملائنا الكرام المتميزون .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096053
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2/6/2021
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2/6/2021
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دريلات مدارس - الزى المدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

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2/6/2021
صورة الاعلان: مريله وتوك للشيفات - في الجيزة مصر

مريله وتوك للشيفات

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مريله وتوك للشيفات 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابر.
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اتصل

2/6/2021
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ملابس مهنية للاطفال - لبس شيف اطفال

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: gown graduation - في الجيزة مصر

gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - اسعار يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - اسعار يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - اسعار يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قاد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: غطاء رأس للشيفات - ابرون - في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات - ابرون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

غطاء رأس للشيفات - ابرون 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/5/2021
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