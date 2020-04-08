عبايات تخرج – ارواب تخرج

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تفاصيل الإعلان
عبايات تخرج – ارواب تخرج 01223182572 شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جاهزه ويوجد لدينا تفصيل وطباعه وتطريز اى لوجو على الاوشحه والارواب طقم تخرج كامل ( وشاح – روب – كاب ) ارواب التخرج - روب التخرج - روب المحاماه - ارواب التخرج للدكتوراة - ارواب التخرج للماجيستير – ارواب التخرج اطفال – ارواب التخرج جامعه – ارواب ستان شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/4/2020
رقم الإعلان: 2057579
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السعر
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صورة الاعلان: مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه - في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع توريد يونيفورم وملابس مهنيه 01119959296 نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخام.
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8/4/2020
صورة الاعلان: تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

تيشيرت بولو شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تيشيرت بولو (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والمل.
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8/4/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حراس امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ا.
العنوان:

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8/4/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك ي.
العنوان:

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8/4/2020
صورة الاعلان: مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

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7/4/2020
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صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: توريد زى موحد شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

توريد زى موحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد زى موحد ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خادمات - في الجيزة مصر

يونيفورم خادمات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خادمات 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموحدة بجودة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/4/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طبى (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/4/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا - في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم كافتيريا 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: gown graduation - caps graduation - في الجيزة مصر

gown graduation - caps graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation - caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Ro.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/4/2020
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