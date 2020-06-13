(للبيع)
|عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لارواب تخرج جاهزه ويوجد لدينا تفصيل وطباعه وتطريز اى لوجو على الاوشحه والارواب طقم تخرج كامل ( وشاح – روب – كاب ) ارواب التخرج - روب التخرج - روب المحاماه - ارواب التخرج للدكتوراة - ارواب التخرج للماجيستير – ارواب التخرج اطفال – ارواب التخرج جامعه – ارواب ستان شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060719
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل