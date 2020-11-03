عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
عاملة نظافة ,مربية طفل ,جليسة مسنين متوفرة لدينا لكافة المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالات و مربيات أطفال و جليسات مسنين اكبر شركة خدمات منزليه علي مستوى المحافظات الوطنية لتشغيل العمالة المنزلية من كافة الجنسيات وبالضمانات القانونيه ارخص الاسعار علي العماله الاجنبيه مع الوطنية انت دائما في اماااااان . للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب) / 01126700074
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/11/2020
رقم الإعلان: 2071301
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جليسات مسنين_شغالات _مربيات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات _مربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين_شغالات_مربيات نوفرها لكافة المحافظات01017902000 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال مدربة .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: لدينا مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات - في القاهرة مصر

لدينا مربيات-شغالا ت-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا مربيات-شغالات-جليسات مسنين-طباخات لكافةالمحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربيات اطفال م.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/11/2020
صورة الاعلان: نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه - في القاهرة مصر

نوفر جميع انواع الرعايه المنزليه

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر كافة انواع العمالة المنزلية مثل عاملات النظافة المنزلية ومربيات الاطفال و راعيات المسنين بالم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/11/2020
صورة الاعلان: نوفر كافه انواع الرعايه المنزليه - في القاهرة مصر

نوفر كافه انواع الرعايه المنزليه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركه الوسام لتوفير جميع الخدمات المنزليه من نظافه ورعايه مسنين وايضا رعايه اطفال بجميع الجنسيات من م.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

31/10/2020
صورة الاعلان: نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر لكل أسرة الشغالات والمربيات وراعيات المسنين لجميع المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

يوجد لدينا عاملات منزل و شغالات وخدم مصريات و سودانيات لكافة المحافظات نوفر للاسر و العائلات الراقية.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

30/10/2020
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صورة الاعلان: لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين لكافة المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: راعية مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعية مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعية مسنين.شغالة.مربية نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جميع ان.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

23/10/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين_بيبيسي تر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين_بيبيسي تر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين_بيبيسيتر_شغالات نوفرها لجميع المحافظات01126700074 نوفر جميع انواع العمالة الموسمية للشر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

للأسرنوفر راعيات المسنين والاطفال والشغالات لجميع المحافظات01223333060 لدينا لجميع الأسر ولكافة المح.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين`مربيات `شغالات نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين`مربيات `شغالات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

راعيات مسنين`مربيات`شغالات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: نوفر عاملات نظافة/شغالات /جليسات مسنين لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر عاملات نظافة/شغالات /جليسات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر عاملات نظافة/شغالات/جليسات مسنين لكافة المحافظات01223333060 جليسة الاطفال و البيبى سيتر و جليسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: شغالات\مربيا ت\راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

شغالات\مربيا ت\راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

شغالات\مربيات\راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/10/2020
صورة الاعلان: نوفر مربيات-راعيا ت مسنين-عاملات نظافة نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نوفر مربيات-راعيا ت مسنين-عاملات نظافة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نوفر مربيات-راعيات مسنين-عاملات نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصر.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

15/10/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالمربيات؛ال شغالات؛راعيا ت المسنين بكافة المحافظات - في القاهرة مصر

نمدكم بالمربيات؛ال شغالات؛راعيا ت المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

نمدكم بالمربيات؛الشغالات؛راعيات المسنين بكافة المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

14/10/2020
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