عاملة نظافة/مربية/ راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات

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تفاصيل الإعلان
عاملة نظافة/مربية/راعية مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات جميع أنواع العمالة المنزلية المدربة والمؤهلة للعمل داخل منزلك من مربيات أطفال لرعاية طفلك في كافة مراحلة العمرية وشغالات على مستوى عالي من النظافة والامانة وجليسات مسنين رحيمات مدربات لرعاية والاهتمام بكبار السن لجميع الحالات السهل والحرجة والمتقدمة ونخدم ونرعي ذوي الاحتياجات الخاصة. لدينا عاملات منزليات من مختلف الجنسيات مصريات وسوريات وافريقيات وأسيويات ومغربيات وغيرها . لدينا المقيمة والشهرية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071093
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شغالة_راعية مسنين_بيبي سيتر نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

شغالة_راعية مسنين_بيبي سيتر نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

شغالة_راعية مسنين_بيبي سيتر نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات فقط جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: جليسات للمسنين؛مربي ات؛شغالات متوفرة لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات للمسنين؛مربي ات؛شغالات متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات للمسنين؛مربيات؛شغالات متوفرة لكافة المحافظات01017902000 أكبر مكتب خدم ومربيات أطفال وجليسات م.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: لدينا جليسات أطفال ومسنين وشغالات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

لدينا جليسات أطفال ومسنين وشغالات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

لدينا جليسات أطفال ومسنين وشغالات لكافة المحافظات01017902000 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: خادمة ومربية وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

خادمة ومربية وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خادمة ومربية وجليسة مسنين نوفرها لكافة المحافظات01017902000 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واخ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

16/10/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين"خا دمات"مرب يات متوفرة لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين"خا دمات"مرب يات متوفرة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

راعيات مسنين"خادمات"مربيات متوفرة لجميع المحافظات01017902000 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/10/2020
صورة الاعلان: للأسر نوفر الشغالة.المر بية.راعية المسنين لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

للأسر نوفر الشغالة.المر بية.راعية المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

للأسر نوفر الشغالة.المربية.راعية المسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع العمالة المنزلية بنوف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

14/10/2020
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صورة الاعلان: نوفر لكم الشغالات وجليسات المسنين والمربيات لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

نوفر لكم الشغالات وجليسات المسنين والمربيات لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نوفر لكم الشغالات وجليسات المسنين والمربيات لكافة المحافظات 01126700074 نوفر الخادمة و الشغالة و الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

13/10/2020
صورة الاعلان: مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مربية_عاملة نظافة_جليسة مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين؛مربيات؛شغالات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 جميع انواع العمالة المنزلية بنوفرها بال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

8/10/2020
صورة الاعلان: خادمات"ب يبيسيتر" جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات - في الإسكندرية مصر

خادمات"ب يبيسيتر" جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

خادمات"بيبيسيتر"جليسات مسنين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

7/10/2020
صورة الاعلان: مكتب توفير مربيات-جليسا ت مسنين واطفال لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

مكتب توفير مربيات-جليسا ت مسنين واطفال لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

مكتب توفير مربيات-جليسات مسنين واطفال لجميع المحافظات01223333060 نوفر الخادمة و الشغالة و المربية اج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/10/2020
صورة الاعلان: أفضل شغالات_مربيا ت_جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

أفضل شغالات_مربيا ت_جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

أفضل شغالات_مربيات_جليسات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01017902000 شغالات فى مصر نوفر عمالة مصرية و ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

1/10/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالمربيات وراعيات المسنين والشغالات لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

نمدكم بالمربيات وراعيات المسنين والشغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نمدكم بالمربيات وراعيات المسنين والشغالات لجميع المحافظات01126700074 الوطنية للخدمات نوفر العمالة ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

29/9/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين.مربيات .شغالات متوفرة لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين.مربيات .شغالات متوفرة لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

جليسات مسنين.مربيات.شغالات متوفرة لجميع المحافظات01223333060 لدينا لجميع الأسر ولكافة المحافظات جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/9/2020
صورة الاعلان: نمدكم بالشغالات وجليسات المسنين والاطفال بجميع المحافظات01017902000 - في الإسكندرية مصر

نمدكم بالشغالات وجليسات المسنين والاطفال بجميع المحافظات01017902000

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

نمدكم بالشغالات وجليسات المسنين والاطفال بجميع المحافظات01017902000 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

24/9/2020
صورة الاعلان: عاملة نظافة وجليسة مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

عاملة نظافة وجليسة مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

عاملة نظافة وجليسة مسنين واطفال نوفرها لجميع المحافظات01017902000 نوفر احسن وامهر العماله المنزليه و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

22/9/2020
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