عاملة نظافة-مربية- راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)
|عاملة نظافة-مربية-راعية مسنيننوفرها لجميع المحافظات01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات والاجانب مثل مربيات الاطفال والشغالات وعاملات النظافة المقيمات والشهرية واليومية وراعيات المسنين بالمنزل وخدمات التمريض المنزلى ونرعى المسنين والمرضى بمنازلهم بأيدى امينة ورحيمة ومتخصصة ونرعى ونخدم ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة والمتقدمة بالمنزل ونوفر الساعى والشيف و السفرجى والجناينى والبواب والحارس والصبى والسكرتارية وعامل البوف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- القاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076644
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
اتصل
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه