عاملات نظافة_مربيات _راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|عاملات نظافة_مربيات_راعيات مسنين متوفرة لكافة المحافظات01017902000 مكتب توريد شغالات فى مصر #شركة_الوطنية نوفر #الشغالات ومربيات الاطفال والجليسات لكبار السن معنا العمالة المصرية والأجنبية وشرق آسيا لدينا العاملات بمختلف الأعمار وبجميع المؤهلات _ نعمل مع الأسر فقط للتواصل معنا الاتصال علي الارقام التاليه / 01017902000 / 01223333060(واتساب) / 01126700074 يشرفنا اتصالاتكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084573
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه