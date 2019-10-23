عاملات نظافة_بيبيسي تر_طباخات_را عيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

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تفاصيل الإعلان
عاملات نظافة_بيبيسيتر_طباخات_راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار الخدم والشغالات لدينا كل ما يلزم الاسره من العماله المنزليه المصريه والاجنبيه من مربيات الاطفال و راعيات المسنين وعاملات النظافه بمختلف الجنسيات الاجنبيه ومربيات الاطفال و مديرة المنزل كل ما يلزم اسرتك من العماله المنزليه معنا وبافضل الاسعار ونوفر خدماتنا لجميع المحافظات للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060 /01555656697 /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب شغالات وعمالة منزلية
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047835
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صورة الاعلان: توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين لجميع المحافظات - في الإسكندرية مصر

توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين لجميع المحافظات

(طلب عمل)

- في الإسكندرية مصر

توفير شغالات وجليسات اطفال ومسنين لجميع المحافظات01017902000 خدم شغالات اجانب من نيجيريا _ أثيوبيا _.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

23/10/2019
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