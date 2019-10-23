عاملات نظافة_بيبيسي تر_طباخات_را عيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات

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|عاملات نظافة_بيبيسيتر_طباخات_راعيات مسنين نوفرها لجميع المحافظات01223333060 فقط مع شركه الوطنية افضل اسعار الخدم والشغالات لدينا كل ما يلزم الاسره من العماله المنزليه المصريه والاجنبيه من مربيات الاطفال و راعيات المسنين وعاملات النظافه بمختلف الجنسيات الاجنبيه ومربيات الاطفال و مديرة المنزل كل ما يلزم اسرتك من العماله المنزليه معنا وبافضل الاسعار ونوفر خدماتنا لجميع المحافظات للتواصل : / 01017902000 / 01126700074 /(واتساب) 01223333060 /01555656697 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب شغالات وعمالة منزلية
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|الاسكندرية والقاهرة و الجيزة و كافة المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047835
2,000 جنيه