عاملات نظافة و راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات

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صورة الاعلان: عاملات نظافة و راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

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عاملات نظافة و راعيات مسنين ومربيات اطفال نوفرها لكافة المحافظات01126700074 الوطنية لتوفير الخدم والشغالات - و جليسات المسنين المنزلية شغالات مصريين و أجانب متخصصون فى مجال العمالة المنزلية . سودانيات , فلبينيات ، اثيوبيات ، اوغنديات ، كينيات و جميع الجنسيات الاخرى مع شركة الوطنية يتحدثون الانجليزية والعربية / خدم و شغالات و مربيات اطفال و عاملات نظافة و راعيات المسنيين خدم و شغالات فى مصر نوفر عمالة افريقية و اسيوية - الأسيوية (
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
التليفون: 01223333060 / 01126700074 / 01017902000

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العنوان: القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2020
رقم الإعلان: 2065062
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11/8/2020
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9/8/2020
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خدم وشغالات ومربيات وجليسات مسنين وطباخات نوفرها لجميع المحافظات

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8/8/2020
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7/8/2020
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صورة الاعلان: نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة - في القاهرة مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة ومتخصصة

(للبيع)

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4/8/2020
صورة الاعلان: راعيات مسنين.هاوسكي بر.شغالات.مر بيات أطفال نوفرها لجميع المحافظات - في القاهرة مصر

راعيات مسنين.هاوسكي بر.شغالات.مر بيات أطفال نوفرها لجميع المحافظات

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- في القاهرة مصر

راعيات مسنين.هاوسكيبر.شغالات.مربيات أطفال نوفرها لجميع المحافظات01010244024 نوفر بالضمانات للاسر وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات - في القاهرة مصر

جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

جليسات مسنين بالمنزل وعمالة منزلية لكافة المحافظات 01145701114 نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع الع.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

13/7/2020
صورة الاعلان: فاكت كلين لابادة ومكافحة الحشرات - في القاهرة مصر

فاكت كلين لابادة ومكافحة الحشرات

(فرص)

- في القاهرة مصر

يوجد تطهير وتعقيم العقارات والمنشأت والشركات والفنادق . يوجد رشاشات باحجام متنوعة بدأ من سعه 2 لتر ف.
العنوان:

القاهرة - مصر

300 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات - في القاهرة مصر

الشركه الوسام الفرنسيه للخدمات ومكافحه الحشرات

(فرص)

- في القاهرة مصر

مكافحة النمل اصبحت من ضروريات النظافة العامة ,التي يطلبها كل بيت عصري , اصبحت حشرات النمل تصنف من ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/6/2020
صورة الاعلان: شركه الوطنيه لمكافحه جميع انواع الحشرات وتعقيم المنازل - في القاهرة مصر

شركه الوطنيه لمكافحه جميع انواع الحشرات وتعقيم المنازل

(فرص)

- في القاهرة مصر

الشركة الوطنية للخدمات النظافة الشاملة والنظافة المنزلية ومكافحة الحشرات والقوارض وتعقيم البيوت والم.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

21/6/2020
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