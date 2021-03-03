عاملات نظافة-بيبيسي تر-راعيات مسنين لكافة المحافظات

عاملات نظافة-بيبيسيتر-راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واختيار العمالة المناسبة لجميع أفراد الأسرة من شغالة – مربية أطفال – جليسة مسنين – سائق – حارس عقار ذو خبرة وأمانة من جميع الجنسيات من أفريقيا من أثيوبيا - السودان– كينيا – أرتريا – غانا – نيجيريا – جيبوتى – ومن أسيا من الفلبين – أندونيسيا – سيرلانكا . نحن نساعدكم فى الأختيار الأمثل والمناسب لكل بيت وكل أسرة حسب ظروف كل الأسر وهذا مع مدة خبرتنا الطويلة فى هذا المجال. . للتواصل واتساب 01017902000