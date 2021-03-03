عاملات نظافة-بيبيسي تر-راعيات مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)
|عاملات نظافة-بيبيسيتر-راعيات مسنين لكافة المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تساعدك فى توفير واختيار العمالة المناسبة لجميع أفراد الأسرة من شغالة – مربية أطفال – جليسة مسنين – سائق – حارس عقار ذو خبرة وأمانة من جميع الجنسيات من أفريقيا من أثيوبيا - السودان– كينيا – أرتريا – غانا – نيجيريا – جيبوتى – ومن أسيا من الفلبين – أندونيسيا – سيرلانكا . نحن نساعدكم فى الأختيار الأمثل والمناسب لكل بيت وكل أسرة حسب ظروف كل الأسر وهذا مع مدة خبرتنا الطويلة فى هذا المجال. . للتواصل واتساب 01017902000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوطنية لتوفير العمالة المنزلية بالضمانات
|التليفون:
|01223333060 / 01126700074 / 01017902000
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|العنوان:
|القاهرة والجيزة والاسكندرية وجميع المحافظات- الفاهرة و الجيزة والاسكندرية و جميع المحافظات
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086074
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه
2,000 جنيه