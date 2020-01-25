(فرصة عمل)
|عاجل مطلوب لكبرى المجموعات الطبيه لفروعها بالرياض والدمام والمدينه اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(وا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تروجوب للتوظيف للخارج
|التليفون:
|01124884886
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|العنوان:
|21عمارات العبور طريق صلاح سالم- القاهره
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050712
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