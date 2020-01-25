عاجل مطلوب لكبرى المجموعات الطبيه لفروعها بالرياض والدمام والمدينه اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين على البرومترك اوالترخيص ويفضل خبرة فى الزراعة والتقويم ) (خبرة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريوس) بمرتبات مجزيه+ سكن عائلى او بدل سكن للاطباء + تامين طبى وتذاكر طيران + 8 ساعات عمل ويوم اجازة بالاسبوع + شهر اجازة سنوى مدفوع الاجريرجى ارسال السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على true.cv.med@gmail.com او truejobs2012@hotmail.com الاتصال من الساعه 9 صباحا الي 5 مساءا على 00201004868403(وا