عاجل للامارات مطلوب عمال

(فرصة عمل)
|مطلوب على وجه السرعه نجارين مسلح وحدادين مسلح وعمال ومبيضين محاره للعمل فى الامارات للتواصل واتس اب 01017982676
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الحاق عماله
|التليفون:
|01017982676
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|العنوان:
|- الزقازيق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083463
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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