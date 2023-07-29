ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³_ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ,ظ…ط¯ظٹط±_ط§ظ†طھط§ط¬ ( ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ ظ…ظٹظƒط§ظ†ظٹظƒط§ ط§ظ†طھط§ط¬ )

سيتم عمل المقابلات الشخصية مع صاخب العمل السعودى يوم الاربعاء الموافق 2/8/2023 فى تمام الساعة 1 ظهرا فى مقر شركة اجادة للتوظيف برجاء التواصل على رقم الواتس اب لتاكيد الحضور لكبرى شركات المقاولات و الابواب الحديدية فى #الرياض – السعودية تطلب : #مهندس_كهرباء بالشروط الاتية : السن لا يزيد عن 35 سنة #خبرة من 5 : 7 سنوات خبرة فى اعمال البنية التحتية و تنفيذ الاعمال الكهربية الخاصة #بالتمديدات الكهربية و اعمال تشغيل الجهد #المتوسط يفضل خبرة فى اعمال العقد #الموحد يفضل الخبرة السابقة لشركات الم