ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³_ظƒظ‡ط±ط¨ط§ط، ,ظ…ط¯ظٹط±_ط§ظ†طھط§ط¬ ( ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ ظ…ظٹظƒط§ظ†ظٹظƒط§ ط§ظ†طھط§ط¬ )

(Job request)
|سيتم عمل المقابلات الشخصية مع صاخب العمل السعودى يوم الاربعاء الموافق 2/8/2023 فى تمام الساعة 1 ظهرا فى مقر شركة اجادة للتوظيف برجاء التواصل على رقم الواتس اب لتاكيد الحضور لكبرى شركات المقاولات و الابواب الحديدية فى #الرياض – السعودية تطلب : #مهندس_كهرباء بالشروط الاتية : السن لا يزيد عن 35 سنة #خبرة من 5 : 7 سنوات خبرة فى اعمال البنية التحتية و تنفيذ الاعمال الكهربية الخاصة #بالتمديدات الكهربية و اعمال تشغيل الجهد #المتوسط يفضل خبرة فى اعمال العقد #الموحد يفضل الخبرة السابقة لشركات الم
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ddash store
|Telephone:
|01556255876
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|مصر, مصر- الجيزه
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100,000,000 Riyal
|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239814
5,000 Riyal
1,000,000,000 Riyal
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4,000 Riyal
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5,500 Riyal
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