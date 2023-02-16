ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ظٹظ† ظ…ط¯ظ†ظ‰ ظˆظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط®ط¨ط±ط© ظ„ط§طھظ‚ظ„ ط¹ظ† 9ط³ظ†ظˆط§طھ ط¨ظ…ط¬ط§ظ„ ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ„ط§طھ ط¨ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط©

(Job request)
|مهندسين مدنى ومعمارى خبرة لاتقل عن 9سنوات بمجال عمل المقاولات بالسعودية شرط دورات هندسية والعمل بالتنفيذبالمقاولات والسن لايزيد عن 43 سنه مميزات العمل : رواتب مجزيه ونسبة سكن و اقامة تامين طبي واجتماعي تذكرة طيران يومين اجازة بالاسبوع اجازة مدفوعة الاجر للالتحاق بالوظيفة برجاء ارسال السيرة الذاتية و شهادات الخبرة علي ا ولمن لديه اي تخصص بخلاف التخصص المذكور الرجاء ارسال ال CV على البريد الالكتروني او الرقم المدوّن اعلاه01113253543
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|صاحب العمل
|Telephone:
|01113253543
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|201115225746- الشرقية
Kafr El Sheikh - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|29/4/2023
|Ad Number:
|2180161
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