ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ظٹظ† ظ…ط¯ظ†ظ‰ ظˆظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط®ط¨ط±ط© ظ„ط§طھظ‚ظ„ ط¹ظ† 9ط³ظ†ظˆط§طھ ط¨ظ…ط¬ط§ظ„ ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ„ط§طھ ط¨ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط©

مهندسين مدنى ومعمارى خبرة لاتقل عن 9سنوات بمجال عمل المقاولات بالسعودية شرط دورات هندسية والعمل بالتنفيذبالمقاولات والسن لايزيد عن 43 سنه مميزات العمل : رواتب مجزيه ونسبة سكن و اقامة تامين طبي واجتماعي تذكرة طيران يومين اجازة بالاسبوع اجازة مدفوعة الاجر للالتحاق بالوظيفة برجاء ارسال السيرة الذاتية و شهادات الخبرة علي ا ولمن لديه اي تخصص بخلاف التخصص المذكور الرجاء ارسال ال CV على البريد الالكتروني او الرقم المدوّن اعلاه01113253543