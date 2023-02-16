ظ…ظ‡ظ†ط¯ط³ظٹظ† ظ…ط¯ظ†ظ‰ ظˆظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط®ط¨ط±ط© ظ„ط§طھظ‚ظ„ ط¹ظ† 9ط³ظ†ظˆط§طھ ط¨ظ…ط¬ط§ظ„ ط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ„ط§طھ ط¨ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط©

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Egypt (Kafr El Sheikh) [ Change location ]

Ad Information
مهندسين مدنى ومعمارى خبرة لاتقل عن 9سنوات بمجال عمل المقاولات بالسعودية شرط دورات هندسية والعمل بالتنفيذبالمقاولات والسن لايزيد عن 43 سنه مميزات العمل : رواتب مجزيه ونسبة سكن و اقامة تامين طبي واجتماعي تذكرة طيران يومين اجازة بالاسبوع اجازة مدفوعة الاجر للالتحاق بالوظيفة برجاء ارسال السيرة الذاتية و شهادات الخبرة علي ا ولمن لديه اي تخصص بخلاف التخصص المذكور الرجاء ارسال ال CV على البريد الالكتروني او الرقم المدوّن اعلاه01113253543
Contact The Advertiser:
Contact Name: صاحب العمل
Telephone: 01113253543

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 201115225746- الشرقية
Kafr El Sheikh -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 29/4/2023
Ad Number: 2180161
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Price
Posting Date
Ad Photo: عاجل مطلوب للعمل من المنزل مدخل بيانات خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني

عاجل مطلوب للعمل من المنزل مدخل بيانات خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني

(Job Opportunity)

PREMIUM LISTING
مطلوب للعمل من المنزل بدوام جزئي، مدخل بيانات له خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني، والتعليق ا.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

16/2/2023
Ad Photo: مطلوب مطور ومصمم تطبيقات IOS خبرة من المنزل

مطلوب مطور ومصمم تطبيقات IOS خبرة من المنزل

(Job Opportunity)

PREMIUM LISTING
مطلوب للعمل عن بعد مطور تطبيقات ايفون IOS خبرة. يفضل من سكان الاسكندرية رجاء الاتصال او ارسال رسالة.
Location:

Alexandira - Egypt

Call

16/2/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس معماري 3D Visualizer للعمل بالسعوديه

مطلوب مهندس معماري 3D Visualizer للعمل بالسعوديه

(Job Opportunity)

مطلوب مهندس معماري 3D Visualizer للعمل بالسعوديه الموقع : السعوديه الخبره :لا تقل عن 8 سنوات المؤهل .
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

1/5/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس معماري 3D Visualizer للعمل بالسعوديه

مطلوب مهندس معماري 3D Visualizer للعمل بالسعوديه

(Job Opportunity)

مطلوب مهندس معماري 3D Visualizer للعمل بالسعوديه الموقع : السعوديه الخبره :لا تقل عن 8 سنوات المؤهل .
Location:

Giza - Egypt
Category: 

Call

1/5/2023
Ad Photo: مطلوب فورا مهندسين مبيعات(كهرباء)و(طاقة شمسية) لكبرى الشركات بالسعودية

مطلوب فورا مهندسين مبيعات(كهرباء)و(طاقة شمسية) لكبرى الشركات بالسعودية

(Job Opportunity)

تعلن شركة المهندس الدوليه للالحاق العماله بالخارج ترخيص 560 ✈️✈️ مطلوب للت.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

1/5/2023
Ad Photo: مندوب تسويق خارجي

مندوب تسويق خارجي

(Job request)

مطلوب لشركة فاتورة تطلب ( اولاد وبنات ) مندوب تسويق خارجي لقطاعها بالمواد الغذائية ( بالقاهرة _الجيز.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

3,500 EG

1/5/2023
Ad Photo: جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب

(For Sale)

جهاز قياس الرطوبة في الحبوب •يستخدم لقياس رطوبة ودرجة حراره الحبوب •قياس الخطأ: أقل من +/- 0.5٪.
Location:

Cairo - Egypt

Call

1/5/2023
Ad Photo: Hplالواح كومباكت ضد المياة

Hplالواح كومباكت ضد المياة

(For Sale)

Hplالواح كومباكت ضد المياة للتواصل : 01003363911 Egystone.me@gmail.com العنوان: 15طة حسين النزهة الج.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/5/2023
Ad Photo: فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، مع تصميم فريد ومتميز

فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، مع تصميم فريد ومتميز

(For Sale)

فيلا رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، مع تصميم فريد ومتميز ومواصفات عالية الجودة. تتميز هذه ا.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

3,900,000 Pound

1/5/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيسات /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر22 راكب

ايجار اتوبيسات /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر /ايجار اتوبيس تويوتا كوستر22 راكب

(For Rent)

شركة ليموزين نصار تقدم تأجير اتوبيسات كوستر 22 راكب للرحلات في مصر بأسعار تناسب الجميع. بالتالي يمكن.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

1/5/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيسات /ايجار ميكروباص تويوتا /ايجار ميكروباص تويوتا هايس

ايجار اتوبيسات /ايجار ميكروباص تويوتا /ايجار ميكروباص تويوتا هايس

(For Rent)

تويوتا هايس مريحه و مناسبه للسفريات و الرحلات حيث انه ذات مقاعد مريحة و واسعة و يحتوي على مساحة داخل.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

1/5/2023
Ad Photo: فيلا في مصر الجديده

فيلا في مصر الجديده

(For Sale)

فيلا في مصر الجديده علي ارض مسطح 375 متر دورين وارضي ورووف ومدخل خاص للارضي وجراح خاص.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

14,000,000 Pound

1/5/2023
Ad Photo: بجميع الالوان الواح كوريان corian

بجميع الالوان الواح كوريان corian

(For Sale)

بجميع الالوان الواح كوريان corian للتواصل : 01003363911 Egystone.me@gmail.com العنوان: 15طة حسين الن.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/4/2023
Ad Photo: مكتب نور الأسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب

مكتب نور الأسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب

(Job Opportunity)

مكتب نور الاسلام للخدمات المنزلية للتوريد العاملات الاجانب الى العائلات بمصر سمعتنا ومصداقيتنا اهم ب.
Location:

Cairo - Egypt

500 Pound

30/4/2023
Ad Photo: الواح كومباكت hpl المضاد للمياه والبكتريا

الواح كومباكت hpl المضاد للمياه والبكتريا

(For Sale)

الواح كومباكت hpl المضاد للمياه والبكتريا الكومباكت المضاد للبقع والبكتريا و المياه .وفي شركة ايجي.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/4/2023
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