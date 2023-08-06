ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط·ط§ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظ‰

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ملابس طاقم المستشفى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والموديلات ونحن فى 3A لليونيفورم نهتم بكل هذا مع امكانية التصنيع حسب طلب العميل وتنفيذ الموديلات الخاصة بالطو ابيض – لاب كوت – سكراب تمريض شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01200561116

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Location: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 6/8/2023
Ad Number: 2240046
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Posting Date
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طھظپطµظٹظ„ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡

(For Sale)

- in Giza Egypt

تفصيل يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ.
Location:

Giza - Egypt

Call

6/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع.
Location:

Giza - Egypt

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6/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات توريد يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خا.
Location:

Giza - Egypt

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6/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

مصنع توريد يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل ا.
Location:

Giza - Egypt

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4/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات .
Location:

Giza - Egypt

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4/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

محلات بيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول .
Location:

Giza - Egypt

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4/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات.
Location:

Giza - Egypt

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4/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

متجر بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تن.
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Giza - Egypt

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3/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات الامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يون.
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Giza - Egypt

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3/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

محل بيع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصم.
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Giza - Egypt

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3/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملاب.
Location:

Giza - Egypt

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3/8/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل مصانع زي موحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة لتصنيع.
Location:

Giza - Egypt

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3/8/2023
Ad Photo: موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم - in Giza Egypt

موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات يونيفورم هاوس كيبنج - شركة فورسيزون لليونيفورم موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج ويونيفورم عما.
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

1/8/2023
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ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات يونيفورم فنادق 01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص وممي.
Location:

Giza - Egypt

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1/8/2023
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طھطµط§ظ…ظٹظ… ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظٹط© ظ„ظ„ط¨ظ†ط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

تصاميم ملابس مدرسية للبنات 01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس.
Location:

Giza - Egypt

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1/8/2023
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