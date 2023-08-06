ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط·ط§ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظپظ‰

ملابس طاقم المستشفى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات والموديلات ونحن فى 3A لليونيفورم نهتم بكل هذا مع امكانية التصنيع حسب طلب العميل وتنفيذ الموديلات الخاصة بالطو ابيض – لاب كوت – سكراب تمريض شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه