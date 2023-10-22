ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ظ…ط¯ط±ط³ط© ط§ط¨طھط¯ط§ط¦ظٹ

(For Sale)
|موديلات ملابس مدرسة ابتدائي _01022216888 نصنع جميع موديلات يونيفورم المدارس بجميع الاعمار (ابتدائى – اعدادى – ثانوى ) التصنيع كميات حسب الموديلات المطلوبة (تيشرتات مدارس – بنطلون – جيب مدارس – بلوفر – جاكت ) شركة Tn لليونيفورم العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين للتواصل فون او واتساب على : 01022216888 – 01119959296 مصنع لبس مدارس,مصنع ملابس المدارس,مصنع بولو مدرسى,مصنع سويت شيرت مدارس,مصنع ترنج,جاكت مدارس,جواكت المدارس,اللبس الصيفى للمدارس,اللبس الشتوى للمدرسة,تشرت ب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|مريانا
|Telephone:
|01119959296
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|Location:
|16 عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,111 Pound
|Posting Date:
|22/10/2023
|Ad Number:
|2246873
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(For Sale)- in Giza Egypt
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1,111 Pound
1,111 Pound
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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12,555 Pound
(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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