ظ…طھط¬ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚

(For Sale)
|متجر يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز للفندق باحدث الموديلات والخامات يونيفورم لجميع اقسام الفندق ( يونيفورم هاوسكيبنج – يونيفورم المطاعم – يونيفورم السكيورتى – بدل المديرين وقسم الاستقبال بالفندق ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|merna
|Telephone:
|01223182572
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|Location:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247887
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1,111 Pound
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(For Sale)- in Giza Egypt
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1,111 Pound