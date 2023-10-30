ظ…طھط¬ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظپظ†ط§ط¯ظ‚

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(For Sale)

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متجر يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز للفندق باحدث الموديلات والخامات يونيفورم لجميع اقسام الفندق ( يونيفورم هاوسكيبنج – يونيفورم المطاعم – يونيفورم السكيورتى – بدل المديرين وقسم الاستقبال بالفندق ) شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01223182572

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Location: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/10/2023
Ad Number: 2247887
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Price
Posting Date
Ad Photo: ط²ظٹ ظ…ظˆط­ط¯ ظ„ظ„ط´ط±ظƒط§طھ - in Giza Egypt

ط²ظٹ ظ…ظˆط­ط¯ ظ„ظ„ط´ط±ظƒط§طھ

(For Sale)

- in Giza Egypt

زي موحد للشركات 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليونيفورم م.
Location:

Giza - Egypt

Call

30/10/2023
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ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡

(For Sale)

- in Giza Egypt

اسعار يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

Call

30/10/2023
Ad Photo: ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡ - in Giza Egypt

ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط­ط¶ط§ظ†ظ‡

(For Sale)

- in Giza Egypt

اسعار يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

Call

30/10/2023
Ad Photo: ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… طھظ…ط±ظٹط¶ - in Giza Egypt

ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… طھظ…ط±ظٹط¶

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات يونيفورم تمريض 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث الخامات.
Location:

Giza - Egypt

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30/10/2023
Ad Photo: ظ…طµظ†ط¹ ط²ظ‰ ظ…ط¯ط±ط³ظٹ - in Giza Egypt

ظ…طµظ†ط¹ ط²ظ‰ ظ…ط¯ط±ط³ظٹ

(For Sale)

- in Giza Egypt

مصنع زى مدرسي01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدارس بجميع المقاسا.
Location:

Giza - Egypt

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24/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

ازياء مدارس للاطفال01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ ا.
Location:

Giza - Egypt

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24/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

اسعار ملابس حفلات الخريجين 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع ا.
Location:

Giza - Egypt

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24/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

اشكال يونيفورم فندق 01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومميز ل.
Location:

Giza - Egypt

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24/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي _01022216888 نصنع جميع موديلات يونيفورم المدارس بجميع الاعمار (ابتدائى.
Location:

Giza - Egypt

1,111 Pound

22/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

اماكن بيع ملابس خدم01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج وعمال نظافه المنزل او الفندق يتم تصنيعه من خام.
Location:

Giza - Egypt

Call

22/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
Location:

Giza - Egypt

Call

19/10/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

سعر روب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام تناسب ج.
Location:

Giza - Egypt

Call

19/10/2023
Ad Photo: شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم) - in Giza Egypt

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم)

(For Sale)

- in Giza Egypt

شركات زى الامن والحراسه ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يو.
Location:

Giza - Egypt

Call

19/10/2023
Ad Photo: ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط³ظƒط±ط§ط¨ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© ) - in Giza Egypt

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(For Sale)

- in Giza Egypt

افضل ملابس سكراب ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس الممر.
Location:

Giza - Egypt

Call

19/10/2023
Ad Photo: زي المدرسه _شركة فورسيزون لليونيفورم - in Giza Egypt

زي المدرسه _شركة فورسيزون لليونيفورم

(For Sale)

- in Giza Egypt

زي المدرسه _شركة فورسيزون لليونيفورم يونيفورم مدارس بخامات عالية الجودة تناسب الاولاد فى المدارس ا.
Location:

Giza - Egypt

1,111 Pound

17/10/2023
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