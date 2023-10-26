ظ…ط·ظ„ظ€ظˆط¨ ظ„ظ…ط¬ظ…ط¹ ط·ط¨ظ‰ ط¨ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط§ظ„ط±ظٹط§ط¶ ظپ ط§ظ„ظ…ظ…ظ„ظƒط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ط£ط®طµط§ط¦ظٹط§طھ ط£ظ†ظپ

مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الرياض ف المملكة العربية السعودية أخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير حاصلة على الداتافلو وتصنيف الهيئة السعودى مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس فقط 01066717777 للإستفسار 01280555515