ظ…ط·ظ„ظ€ظˆط¨ ظ„ظ…ط¬ظ…ط¹ ط·ط¨ظ‰ ط¨ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط§ظ„ط±ظٹط§ط¶ ظپ ط§ظ„ظ…ظ…ظ„ظƒط© ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ط£ط®طµط§ط¦ظٹط§طھ ط£ظ†ظپ

(Job Opportunity)
|مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الرياض ف المملكة العربية السعودية أخصائيات أنف وأذن وحنجرة خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير حاصلة على الداتافلو وتصنيف الهيئة السعودى مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com واتس فقط 01066717777 للإستفسار 01280555515
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الهيلا
|Telephone:
|01208055515
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|58شارع سوريا- المهندسين
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|26/10/2023
|Ad Number:
|2247389
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2 Lera
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5,000 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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