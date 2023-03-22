ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط£ط®طµط§ط¦ظ‰ طھظˆط¸ظٹظپ ط°ظƒظˆط±ط§ظˆط§ظ†ط§ط« ظ„ط´ط±ظƒط© طھظˆط¸ظٹظپ ط¨ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ ظٹط´طھط±ط· ط§ظ„ط®ط¨ط±ظ‡ =

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Ad Information
مطلوب أخصائى توظيف ذكوراواناث لشركة توظيف بالخارج يشترط الخبره بشركات إلحاق العماله المصريه بالخارج و إجادة تنفيذ عملية التوظيف كامله ( من إستلام الطلب و حتي إنهاء الإجراءاءت بما في ذلك الإعلانات – الفلتره – المقابلات الهاتفيه و الشخصيه – إنهاء الإجراءات الإلكترونيه المميزات راتب ممتاز + عمولات + بونص لسرعة التواص 01113253543
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة
Telephone: 01113253543

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 201115225746- الفيوم
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 24,000 Euro
Posting Date: 29/4/2023
Ad Number: 2180162
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Ad Photo: مطلوب أخصائية توظيف (أنثى - غير متزوجة) لمكتب مراجعه ماليه واستشارات مالية - in Giza Egypt

مطلوب أخصائية توظيف (أنثى - غير متزوجة) لمكتب مراجعه ماليه واستشارات مالية

(Job Opportunity)

- in Giza Egypt

الوظيفة : اخصائية توظيف الموقع :السعودية - الرياض مطلوب أخصائية توظيف (أنثى - غير متزوجة) لمكتب مر.
Location:

Giza - Egypt

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22/3/2023
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