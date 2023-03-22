ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط£ط®طµط§ط¦ظ‰ طھظˆط¸ظٹظپ ط°ظƒظˆط±ط§ظˆط§ظ†ط§ط« ظ„ط´ط±ظƒط© طھظˆط¸ظٹظپ ط¨ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ ظٹط´طھط±ط· ط§ظ„ط®ط¨ط±ظ‡ =

مطلوب أخصائى توظيف ذكوراواناث لشركة توظيف بالخارج يشترط الخبره بشركات إلحاق العماله المصريه بالخارج و إجادة تنفيذ عملية التوظيف كامله ( من إستلام الطلب و حتي إنهاء الإجراءاءت بما في ذلك الإعلانات – الفلتره – المقابلات الهاتفيه و الشخصيه – إنهاء الإجراءات الإلكترونيه المميزات راتب ممتاز + عمولات + بونص لسرعة التواص 01113253543