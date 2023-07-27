ظ…طµظ†ط¹ ظ‚ط¨ط¹ط§طھ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© 3A ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

(For Sale)
|مصنع قبعات التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج وتصنع من خامات عالية الجودة بأسعار تنافسية ومتاح طباعه او تطريز الاسم وشعار موحد للكميات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|merna
|Telephone:
|01200561116
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|Location:
|عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|27/7/2023
|Ad Number:
|2239614
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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11,111 Pound
(For Sale)- in Giza Egypt
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