ظ…طµظ†ط¹ ظ‚ط¨ط¹ط§طھ ط§ظ„طھط®ط±ط¬ (ط´ط±ظƒط© 3A ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

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(For Sale)

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مصنع قبعات التخرج (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج وتصنع من خامات عالية الجودة بأسعار تنافسية ومتاح طباعه او تطريز الاسم وشعار موحد للكميات شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه
Contact The Advertiser:
Contact Name: merna
Telephone: 01200561116

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: عنوان : 4 شارع مسجد فريد عتابي – بجوار مستشفي العجوزه – محطه مترو القوميه العربيه- امبابه
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 27/7/2023
Ad Number: 2239614
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Posting Date
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ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط§ظ…ظ† ظˆط­ط±ط§ط³ط©

(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم امن وحراسة01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيفورم .
Location:

Giza - Egypt

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27/7/2023
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ظ…ظˆط¯ظٹظ„ط§طھ ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط­ط¶ط§ظ†ظ‡

(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ملابس حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
Location:

Giza - Egypt

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27/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة تصنيع يونيفورم مستشفى 01200561116 – 01003358542 اليونيفورم الطبى له مواصفات خاصة من حيث ال.
Location:

Giza - Egypt

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27/7/2023
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ط§ط­ط³ظ† ط´ط±ظƒط© ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ط¨ظ…طµط±

(For Sale)

- in Giza Egypt

احسن شركة يونيفورم بمصر 0100335854 افضل شركات لتصنيع اليونيفورم فى مصر بأعلى جودة ودقة نصنع اليو.
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Giza - Egypt

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27/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

أفضل شركة يونيفورم فنادق01200561116 نصنع يونيفورم الفنادق والقرى السياحية الذى يعطى مظهر خاص ومم.
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Giza - Egypt

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27/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01003358542 متخصصين فى تصنيع وتوريدات اليونيفورم والزى الموحد للمدار.
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Giza - Egypt

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27/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال01003358542 يونيفورم مصانع وشركات البترول نصنع افرول العمال وبد.
Location:

Giza - Egypt

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27/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل التصام.
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Giza - Egypt

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24/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

محلات بيع ارواب التخرج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) ارواب تخرج مميزة من تصميم شركة السلام.
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Giza - Egypt

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24/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

يونيفورم امن وحراسة ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) قمنا فى شركة السلام بتطوير تصاميم يوني.
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Giza - Egypt

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24/7/2023
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- in Giza Egypt

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم.
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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- in Giza Egypt

شركة تصنيع يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم م.
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

صناعة وتجارة الزى الموحد (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركة السلام لليونيفورم لدينا خبرة .
Location:

Giza - Egypt

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24/7/2023
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ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„طھط®ط±ط¬

(For Sale)

- in Giza Egypt

01119959296 _ملابس التخرج اكبر تشكيلة موديلات ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح التخرج مع تصنيع اى .
Location:

Giza - Egypt

11,111 Pound

23/7/2023
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(For Sale)

- in Giza Egypt

صور يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فى شركة السلام لليونيفورم نقوم بتصميم .
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Giza - Egypt

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22/7/2023
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